ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венесуэла не исключает прибытия из России новых военных миссий

Новости » Политика    04.04.2019 - 16:04
Венесуэла не исключает прибытия из России новых военных миссий
Фото: российский военный самолет в Каракасе (twitter.com/guidoolimpio)

Конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены

Власти Венесуэлы, несмотря на требования Соединенных Штатов Америки о выводе российских военнослужащих из этой страны, не исключила прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, группа военных специалистов находится в рамках соглашений и контрактов по военно-техническому сотрудничеству между странами.

"Они там будут столько, сколько потребуется", - заявил замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Хиль отметил, что конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены.

"Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности", - пояснил венесуэльский дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. При этом он не исключил вооруженного вторжения в Венесуэлу, однако представители Белого дома ставят под сомнение серьезность этих слов.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

Добавим, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима Мадуро.

ЕС не признает лишение Гуайдо неприкосновенности США используют "другие средства" для выдворения военных РФ из Венесуэлы, - Помпео
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ВенесуэлаРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь