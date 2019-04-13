В Венесуэле арестовали сотрудников центробанка после их встречи с Гуайдо

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Арест сотрудников банка заказал президент Мадуро

Двое сотрудников Центрального банка Венесуэлы были арестованы после того, как они встретились с лидером оппозиции, временно исполняющим обязанности президента страны Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката сотрудников банка Алонсо Медина Роа и источника Reuters, знакомого с этим вопросом, арест произошел в пятницу, 12 апреля. Речь идет о двух сотрудниках - Дени Альбухар и Мануэль Альберто Гиссеппе. Они ранее также недавно принимали участие в акциях протеста, требующих улучшения условий труда.

По словам адвоката, сотрудники банка еще не предстали перед судом и обвинения против них неизвестны.

И Альбухар, и Гисеппе ранее присутствовали на открытом заседании в понедельник, которое Гуайдо провел в Национальном собрании с несколькими десятками государственных служащих. По словам источника, Гуайдо обсудил предлагаемый закон об улучшении льгот для государственных служащих в новом правительстве после ухода Мадуро. Ни один из других участников встречи не был арестован.

Юристы предполагают, что президент страны Мадуро таким образом расправляется с оппозицией, которая ведет уже почти трехмесячную борьбу с режимом Мадуро, чтобы к власти пришел Гуайдо.

"Что пытается сделать диктатура, похищая государственных служащих, которые встречаются с нами, чтобы вернуть нашу страну? Они не смогут остановить этот неудержимый процесс, чтобы освободить Венесуэлу", - заявил вскоре Гуайдо.

Альбухар и Гисеппе проработали в банке более пяти лет. Ни центральный банк, ни информационное министерство Венесуэлы не ответили на запросы о комментариях.

Государственные работники в Венесуэле в течение нескольких месяцев требуют повышения заработной платы и пособий, поскольку их заработная плата и уровень жизни были подорваны гиперинфляцией.

Лидер контролируемого оппозицией Национального собрания Хуан Гуайдо обвинил Мадуро в фальсификации выборов президента и призвал конституцию страны принять временное президентство своей кандидатуры в январе.

Гуайдо был признан полноправным лидером страны ОПЕК более чем в 50 странах, которые согласны с его утверждением о том, что переизбрание Мадуро в мае 2018 года было нелегитимным. Мадуро, социалист, утверждает, что Гуайдо - марионетка Соединенных Штатов, пытающихся свергнуть его в результате переворота.

Напомним, несколько дней назад в Мадриде арестовали бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Он был арестован по запросу США.