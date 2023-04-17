Guardian розповіла, як Кремль допомагав Абрамовичу заробляти гроші для фінансування "Челсі"

Під час поглинання Абрамовичем "Челсі" за 140 мільйонів фунтів стерлінгів у липні 2003 року член парламенту від лейбористської партії Тоні Бенкс висловлював свій скептицизм і хотів дізнатися, звідки російський олігарх має гроші на фінансування клубу.

Після витоку документів стало відомо, що гроші Абрамович переправляв на потрібні клуби через фірму, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Як вважає науковий співробітник програми "Росія та Євразія" в Chatham House Джон Лох, Абрамович завжди вважався олігархом, який демонструє вірність російському диктатору Володимиру Путіну. Він додав, що Абрамович не зміг би купити "Челсі", якби Кремль не схвалював його дії.

Абрамович домовився про злиття свого нафтогазового бізнесу "Сібнафти" та її конкурента "ЮКОСу", що призвело б до створення нового світового нафтового гіганта. Пізніше ця угода не відбулася через арешт Михайла Ходарковського.

Абрамович вийшов з хаотичного краху угоди з "ЮКОСом" набагато багатшою людиною. Злиття було організовано переважно як обмін акціями, але воно також включало грошовий компонент: "ЮКОС" заплатив 3 мільярди доларів за 20% акцій "Сібнафти".

"Також знаменна угода відбулася у 2005 році, коли російська державна нафтогазова компанія "Газпром" купила у нього 73% акцій "Сибнафти", що залишилися, за 13 мільярдів доларів", - пише Guardian.

Інформація, з якою ознайомилася Guardian, передбачає, що Абрамович використав виручені кошти для фінансування "Челсі" через міжнародну мережу офшорних компаній.

Що відомо про продаж Абрамовичем "Челсі"

Варто зазначити, що російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.