ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго

Зазначається, що тразит зупинено 1 січня 2025 року о 07:00. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В Міненерго зазначили, що з 1 січня газотранспортна система (ГТС) України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Інфраструктура ГТС завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.