ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго

Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Рішення ухвалене в інтересах національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Зазначається, що тразит зупинено 1 січня 2025 року о 07:00. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.
"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
В Міненерго зазначили, що з 1 січня газотранспортна система (ГТС) України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.
Інфраструктура ГТС завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.
Україна вирішила не продовжувати транзит російського газу до країн Європи з 1 січня 2025 року.
Європейський Союз готовий до такого сценарію та здатен отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.
Про ймовірні наслідки зупинки транзиту для ЄС, України та Молдови, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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