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ГТС Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа, - Минэнерго

Фото: российский газ больше не перекачивается по украинской ГТС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Решение принято в интересах национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что тразит остановлен 1 января 2025 года в 07:00. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго отметили, что с 1 января газотранспортная система (ГТС) Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа.

Инфраструктура ГТС заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.

Остановка транзита российского газа в Европу

Украина решила не продолжать транзит российского газа в страны Европы с 1 января 2025 года.

Европейский Союз готов к такому сценарию и способен получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не будет российским.

О вероятных последствиях остановки транзита для ЕС, Украины и Молдовы, - читайте в нашем авторском материале.

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Транзит газа