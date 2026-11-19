Rockstar Games не планує додавати в GTA 6 режим на 60 кадрів за секунду навіть для PlayStation 5 Pro. Розробники дали зрозуміти, що чинні консолі не зможуть забезпечити вищу частоту кадрів, на яку сподівалися гравці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар розробників для Kotaku .

Чому GTA 6 обмежили 30 FPS навіть на PS5 Pro?

За словами директора з технологічного виробництва Марка Чемберса, навіть базова версія GTA 6 використовує трасування променів для реалістичних відображень й освітлення.

На PS5 Pro гра також отримає тіні з трасуванням променів і чіткіше зображення завдяки технології масштабування PSSR.

Чемберс пояснив, що PS5 Pro має потужніший графічний процесор і краще справляється з обробкою зображення, але її центральний процесор лише трохи швидший за процесор звичайної PS5.

Цього недостатньо, щоб одночасно підтримувати складну симуляцію ігрового світу та забезпечувати вищу частоту кадрів.

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Як гра виглядає та що відбувається на практиці?

Оглядач видання Kotaku, який провів у GTA 6 понад 130 годин на PS5 Pro, зазначив, що фіксовані 30 FPS не псують ігровий процес, а візуальний рівень легко компенсує нижчу плавність.

За його спостереженнями, деталізоване освітлення та трасування променів створюють "разючий ефект":

вогонь багаття відкидає тепле мерехтливе світло на обличчя персонажів;

сонячне світло відбивається від яскравих спорткарів, забарвлюючи сусідні авто;

підсвічування приладової панелі та датчика палива відбивається у лобовому склі пікапа під час нічних поїздок за містом.

На думку автора огляду, навіть вимкнення трасування променів навряд чи дозволило б стабільно тримати 60 FPS через масштаб світу, велику кількість трафіку, десятків літаків у небі та щільний потік NPC у кадрі.

Вищих показників частоти кадрів гравцям, імовірно, доведеться чекати вже після виходу версії для ПК або на консолях наступного покоління.