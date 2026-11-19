Після 13 років очікування Grand Theft Auto VI офіційно вийшла на консолях по всьому світу. Шалений ажіотаж спровокував збої у роботі серверів PlayStation, а для запуску гри власникам PS5 знадобився обов'язковий системний патч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Світова ігрова індустрія переживає найбільшу подію десятиліття: 19 листопада опівночі відбувся офіційний реліз Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Безпрецедентний наплив користувачів і величезний розмір файлів гри одразу створили проблеми для мережевої інфраструктури.

Перевантажені сервери та обов'язковий патч для PS5

Ще до того, як доступ до гри отримали користувачі в Європі та США, сервіс DownDetector почав фіксувати тисячі скарг на перебої в роботі PlayStation Network та Xbox Live.

Головна причина - колосальний трафік, адже мільйони консолей одночасно намагаються завантажити гру обсягом 212 гігабайтів.

Окрім навантаження на мережу, власники PlayStation 5 зіткнулися з обов'язковою технічною умовою:

Sony випустила системне оновлення програмного забезпечення PS5 обсягом близько 1,3 гігабайта;

Без цього апдейту гра фізично не запуститься, навіть якщо користувач встиг завантажити її заздалегідь до виходу патча;

Оновлення містить додаткові заходи безпеки, покликані ускладнити нелегальне копіювання гри та створення неофіційних портів для ПК.

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Перші враження гравців та світ Леоніди

Першими у світі новинку оцінили геймери у Новій Зеландії та країнах Азії. Гравці, які запустили проєкт у перші хвилини після відкриття доступу, відзначають "вражаючу динаміку геймплею, високу якість графіки, глибоку пропрацьованість персонажів та відчуття абсолютно живого світу".

Сюжет нової частини розгортається у вигаданому штаті Леоніда (прототипом якого стала Флорида) та зосереджується на кримінальному дуеті - Люсії Камінос, яка нещодавно вийшла з в'язниці, та колишньому військовому Джейсоні Дювалі.

Коли одне з пограбувань іде не за планом, пара опиняється втягнутою у масштабну змову.

Розробники Rockstar створили найбільший відкритий світ у своїй історії, охопивши не лише мегаполіс Вайс-Сіті, а й пляжі, болота, траси та передмістя.

GTA 6 побила відразу декілька рекордів у гейм-індустрії (інфографіка: Rockstar Games, BBC)

Рекорди до релізу та культурний феномен

GTA 6 увійшла в історію ще до офіційного виходу на ринок: гра побила всі рекорди попередніх замовлень, очолила чарти PlayStation Store у всіх 52 регіональних магазинах і здобула 8 номінацій на премію The Game Awards 2026.

А другий трейлер проєкту зібрав понад 475 мільйонів переглядів на різних платформах лише за першу добу.

Навколо виходу гри розгорнулася справжня маркетингова лихоманка. Зокрема, округ Маямі-Дейд уклав із Rockstar промо-угоду на 3,9 мільйона доларів, розмістивши гігантський банер "Ласкаво просимо до Вайс-Сіті" на арені баскетбольного клубу Miami Heat.

Окрему увагу автори приділили музиці: спеціально для гри французький електронний дует Justice створив адаптивний саундтрек, який змінюється залежно від дій гравця, а повний альбом із 30 треків за участю Tame Impala та SZA вийде 11 грудня.