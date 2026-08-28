GTA 6 показали наживо: 26 хвилин геймплею розкрили головний сюрприз гри

Після кількох складних тижнів, затьмарених гучними витоками даних і суперечками навколо відсутності фізичних дисків у виданні за 80 доларів, Rockstar таки перехопила ініціативу.

Прем'єра розширеного огляду відбулася в ексклюзивному вікні на платформі Netflix, після чого ролик з'явився на YouTube.

Виділені 26 хвилин ігрового процесу дозволили оцінити, як саме розробники планують розвивати формулу відкритих світів.

Події гри розгортаються у штаті Леоніда - вигаданому аналогу Флориди. Історія фокусується на кримінальному дуеті Джейсона Дуваля та Лучії Камінос, які після невдалого пограбування банку втягуються у масштабну знеособлену змовницьку мережу.

Карта охоплює не лише осучаснений Вайс-Сіті, а й провінційні містечка, болота, національний парк і морський порт.

Гравці зможуть вільно перемикатися між двома протагоністами, причому Лучія стала першою повноцінною жінкою-головною героїнею у франшизі.

Деталі сюжету та бойова система

Демонстрація розпочинається з епізоду у занедбаному житловому комплексі, де герої купують товар у місцевого дилера.

Рівень деталізації заслуговує на особливу увагу: промені світла заломлюються крізь ланцюжки й дреди персонажів, а на тлі детально відтворено процес виготовлення речовин.

Після раптової облави поліції гра переходить у фазу активної стрілянини:

Зміна зброї та позиціонування: Джейсон динамічно використовує укриття, перемикаючись із пістолета на помпову рушницю під час відступу крізь житлові квартири.

Арсенал і механіки: у грі продемонстровано механіку уповільнення часу (Bullet Time) із точковим маркуванням цілей, а також систему рукопашного бою, де Лучія нейтралізує нападника підбором власного взуття.

Погоні та розшук: під час втечі від поліції на гелікоптерах у правому верхньому куті екрана з'являється класичний індикатор із шести зірок розшуку, що підтверджує повернення найвищого рівня небезпеки.

Окрім перестрілок, показ демонструє різноманітність активностей: поїздки на аероботах, стрибки з парашутом, пограбування невеликих крамниць і навіть викрадення людей.

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Технічний стан та обмеження заліза

Найбільше запитань у геймерів викликають технічна сторона та стабільність роботи на поточному поколінні консолей. За даними розробників, увесь представлений геймплей записано з базової версії PlayStation 5.

Навіть на звичайній PS5 гра демонструє виняткову щільність натовпу, складну фізику зачісок і деталізовані текстури одягу. Проте за цей масштаб довелося заплатити технічними компромісами.

Якими саме?

Частота кадрів: наразі проєкт орієнтується на поріг у 30 кадрів на секунду (30 FPS) при нативній роздільній здатності.

Досвід минулого: попередній тайтл студії, GTA 5, на цих же консолях вимагав переходу в режим продуктивності зі зниженням роздільної здатності для досягнення 60 FPS.

Навантаження на системи: створення настільки живого світу з просунутим інтелектом пересічних громадян вимагає максимальної віддачі від процесорів PS5 та Xbox Series X.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Дату виходу версії для ПК розробники поки не оголошували.