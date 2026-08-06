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GTA 6 можуть знову перенести: ексрозробник Rockstar пояснив чому

16:33 06.08.2026 Чт
2 хв
Що у пріоритеті розробників?
aimg Ольга Завада
GTA 6 можуть знову перенести: ексрозробник Rockstar пояснив чому Випуск GTA 6 у листопаді не гарантований (скриншот: Rockstar Games)
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Реліз GTA 6 може затриматися попри відкриті передзамовлення. Колишній розробник Rockstar пояснив, що студія готова перенести вихід гри, якщо її якість не відповідатиме заявленим стандартам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Notebookcheck.

Розробник Адам Йорк, який працював у Rockstar з 2012 по 2019 рік і брав участь у створенні анімацій для GTA 5, підкреслив: якщо на фінальному етапі тестування розробники виявлять критичні баги або вважатимуть, що заключні місії потребують додаткового допрацювання, керівництво без вагань відкладе вихід гри ще на пів року.

При цьому високий рівень лояльності аудиторії дозволяє студії не хвилюватися щодо падіння передпродажів через чергове перенесення.

Оптимізм інвесторів та чутки про трейлер

Попри застереження ексрозробника, ринок та інвестори поки що демонструють упевненість у дотриманні графіка.

Що відомо?

Заяви керівництва: генеральний директор Take-Two Штраус Зельник неодноразово підтверджував інвесторам заплановану дату виходу.

Очікування нових матеріалів: інсайдери та аналітики уважно стежать за фінансовими звітами видавця, оскільки саме в ці періоди Rockstar найчастіше ділиться новими трейлерами або важливими оголошеннями.

Прогнози ринків: на платформах прогнозів ставки на чергову затримку залишаються помірними, хоча терпіння багатьох фанатів вже на межі.

Читайте більше: GTA 6 може залишитися без 60 FPS на релізі: експерт пояснив чому

Відмова від понаднормової роботи

Важливим фактором, що впливає на темпи розробки, є зміна підходу до умов праці всередині студії. Раніше Rockstar неодноразово критикували за використання "кранчів" (примусових понаднормових годин) під час підготовки великих релізів.

Зараз керівництво стверджує, що відмовилося від такої практики. Це автоматично робить процес розробки та полірування гри тривалішим, але безпечнішим для команди.

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