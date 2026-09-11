У GTA 6 буде важче заробляти: Rockstar розкрила нову систему прогресу

Як гроші блокуватимуть прогрес?

За словами Роба Нельсона, саме фінанси стануть головним містком між сюжетними місіями та відкритим світом.

Проходження лише основних завдань не забезпечить гравця достатньою кількістю грошей для відкриття наступних етапів історії.

Ключові деталі нової системи прогресу:

Залежність сюжету від капіталу: для розблокування подальших місій гравцям доведеться шукати джерела доходу поза основними завданнями.

Роль пограбувань: хоча розробники поки не розкривають усіх способів заробітку, ключовий акцент очікується на пограбуваннях та дрібних кримінальних підробітках.

Ускладнення механік: за попередніми даними, процес підготовки та виконання пограбувань у відкритому світі стане значно глибшим і складнішим порівняно з попередньою частиною.

Чого очікують геймери?

Фанати на Reddit сприйняли таку інтеграцію переважно позитивно, сподіваючись, що це надасть більшої цінності вільним пограбуванням.

Гравці розраховують на можливість самостійно планувати нальоти: вимикати камери спостереження, сигналізацію та непомітно проникати через чорний хід без примусових перестрілок.

Водночас у спільноті висловлюють занепокоєння: якщо заробіток необхідних коштів зведеться до однотипних і монотонних побічних завдань, позитивні очікування від нової механіки можуть себе не виправдати.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.