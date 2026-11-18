Феномен GTA 6 та правила відбору

Потрапляння Grand Theft Auto VI до списку претендентів за два дні до виходу викликало активні дискусії серед гравців щодо того, наскільки ретельно журі змогло оцінити проєкт.

Проте формально жодних порушень немає: за правилами премії до участі допускаються ігри, що надходять у продаж не пізніше 20 листопада 2026 року. Таким чином, блокбастер Rockstar встиг кваліфікуватися.

Переможців визначає журі з понад 100 профільних медіа та інфлюенсерів (90 відсотків ваги голосу), а також самі геймери через відкрите голосування (10 відсотків). Видавці мають право заздалегідь надавати пресі копії для огляду.

За даними інсайдерів, журналісти отримали доступ до GTA 6 ще наприкінці жовтня, а публікація перших рецензій очікується вже сьогодні, 18 листопада.

Окрім цього, номінація в категорії "Найкраща акторська гра" офіційно підтвердила, що роль головної героїні Люсії виконала акторка Манні Л. Перес.

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Головні конкуренти та номінанти в основних категоріях

Слідом за GTA 6 за кількістю номінацій ідуть проєкти Control Resonant та Resident Evil Requiem - обидва отримали по 6 згадок.

Серед видавців за загальною кількістю номінацій лідирує Nintendo, ігри якої представлені у 12 категоріях.

Гра року (Game of the Year):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Найкраща ігрова режисура (Best Game Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Найкращий наратив (Best Narrative):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

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Найкращий художній напрямок (Best Art Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: P.I. for Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Найкращий саундтрек та музика (Best Score and Music):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Найкращий аудіодизайн (Best Audio Design):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Найкраща акторська гра (Best Performance):

Анджела Сант'Альбано - Resident Evil Requiem

Ліам Макінтайр - Marvel's Wolverine

Манні Л. Перес - Grand Theft Auto VI

Патрік Гібсон - 007 First Light

Рахул Колі - Saros

Найбільш очікувана гра (Most Anticipated Game):

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

Найкраща адаптація (Best Adaptation):

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout - Season 2

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

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Коли відбудеться церемонія нагородження?

Церемонія вручення нагород The Game Awards 2026 пройде 10 грудня у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Віддати свій голос за улюблені проєкти фанати можутьна офіційному сайті премії до вечора 9 грудня.

Примітно, що попри вісім номінацій, GTA 6 не змогла побити торішній рекорд гри Clair Obscur: Expedition 33, яка на церемонії 2025 року зібрала 13 номінацій в 11 категоріях і забрала дев'ять статуеток.