Організатори престижної ігрової премії The Game Awards 2026 оголосили цьогорічних номінантів. Головною сенсацією стала гра Grand Theft Auto VI від студії Rockstar, яка здобула одразу вісім номінацій, включно з головною категорією "Гра року".
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Game Awards.
Потрапляння Grand Theft Auto VI до списку претендентів за два дні до виходу викликало активні дискусії серед гравців щодо того, наскільки ретельно журі змогло оцінити проєкт.
Проте формально жодних порушень немає: за правилами премії до участі допускаються ігри, що надходять у продаж не пізніше 20 листопада 2026 року. Таким чином, блокбастер Rockstar встиг кваліфікуватися.
Переможців визначає журі з понад 100 профільних медіа та інфлюенсерів (90 відсотків ваги голосу), а також самі геймери через відкрите голосування (10 відсотків). Видавці мають право заздалегідь надавати пресі копії для огляду.
За даними інсайдерів, журналісти отримали доступ до GTA 6 ще наприкінці жовтня, а публікація перших рецензій очікується вже сьогодні, 18 листопада.
Окрім цього, номінація в категорії "Найкраща акторська гра" офіційно підтвердила, що роль головної героїні Люсії виконала акторка Манні Л. Перес.
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Слідом за GTA 6 за кількістю номінацій ідуть проєкти Control Resonant та Resident Evil Requiem - обидва отримали по 6 згадок.
Серед видавців за загальною кількістю номінацій лідирує Nintendo, ігри якої представлені у 12 категоріях.
Гра року (Game of the Year):
Найкраща ігрова режисура (Best Game Direction):
Найкращий наратив (Best Narrative):
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Найкращий художній напрямок (Best Art Direction):
Найкращий саундтрек та музика (Best Score and Music):
Найкращий аудіодизайн (Best Audio Design):
Найкраща акторська гра (Best Performance):
Найбільш очікувана гра (Most Anticipated Game):
Найкраща адаптація (Best Adaptation):
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Церемонія вручення нагород The Game Awards 2026 пройде 10 грудня у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Віддати свій голос за улюблені проєкти фанати можутьна офіційному сайті премії до вечора 9 грудня.
Примітно, що попри вісім номінацій, GTA 6 не змогла побити торішній рекорд гри Clair Obscur: Expedition 33, яка на церемонії 2025 року зібрала 13 номінацій в 11 категоріях і забрала дев'ять статуеток.