Феномен GTA 6 и правила отбора

Попадание Grand Theft Auto VI в список претендентов за два дня до выхода вызвало активные дискуссии среди игроков по поводу того, насколько тщательно жюри смогло оценить проект.

Однако формально никаких нарушений нет: по правилам премии к участию допускаются игры, поступающие в продажу не позднее 20 ноября 2026 года. Таким образом, блокбастер Rockstar успел квалифицироваться.

Победителей определяет жюри из более 100 профильных медиа и инфлюэнсеров (90 процентов от веса голоса), а также сами геймеры через открытое голосование (10 процентов). Издатели имеют право заранее предоставлять печати копии для осмотра.

По данным инсайдеров, журналисты получили доступ в GTA 6 еще в конце октября, а публикация первых рецензий ожидается уже сегодня, 18 ноября.

Кроме того, номинация в категории "Лучшая актерская игра" официально подтвердила, что роль главной героини Люсии исполнила актриса Манни Л. Перес.

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Главные конкуренты и номинанты в основных категориях

Вслед за GTA 6 по количеству номинаций идут проекты Control Resonant и Resident Evil Requiem - оба получили по 6 упоминаний.

Среди издателей по общему количеству номинаций лидирует Nintendo, игры которой представлены в 12 категориях.

Игра года (Game of the Year):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучшая игровая режиссура (Best Game Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Лучший нарратив (Best Narrative):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

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Лучшее художественное направление (Best Art Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: PI for Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучший саундтрек и музыка (Best Score and Music):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучший аудиодизайн (Best Audio Design):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Лучшая актерская игра (Best Performance):

Анджела Сант'Альбано - Resident Evil Requiem

Лиам Макинтайр - Marvel's Wolverine

Манни Л. Перес - Grand Theft Auto VI

Патрик Гибсон - 007 First Light

Рахул Коли - Saros

Наиболее ожидаемая игра (Most Anticipated Game) :

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

Лучшая адаптация (Best Adaptation):

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout - Season 2

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

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Когда состоится церемония награждения?

Церемония вручения наград The Game Awards 2026 пройдет 10 декабря в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Отдать свой голос за любимые проекты фанаты могут на официальном сайте премии до вечера 9 декабря.

Примечательно, что, несмотря на восемь номинаций, GTA 6 не смогла побить прошлогодний рекорд игры Clair Obscur: Expedition 33, которая на церемонии 2025 года собрала 13 номинаций в 11 категориях и забрала девять статуэток.