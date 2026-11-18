Организаторы престижной игровой премии The Game Awards 2026 объявили номинантов этого года. Главной сенсацией стала игра Grand Theft Auto VI от студии Rockstar, получившей сразу восемь номинаций, включая главную категорию "Игра года".
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Game Awards.
Попадание Grand Theft Auto VI в список претендентов за два дня до выхода вызвало активные дискуссии среди игроков по поводу того, насколько тщательно жюри смогло оценить проект.
Однако формально никаких нарушений нет: по правилам премии к участию допускаются игры, поступающие в продажу не позднее 20 ноября 2026 года. Таким образом, блокбастер Rockstar успел квалифицироваться.
Победителей определяет жюри из более 100 профильных медиа и инфлюэнсеров (90 процентов от веса голоса), а также сами геймеры через открытое голосование (10 процентов). Издатели имеют право заранее предоставлять печати копии для осмотра.
По данным инсайдеров, журналисты получили доступ в GTA 6 еще в конце октября, а публикация первых рецензий ожидается уже сегодня, 18 ноября.
Кроме того, номинация в категории "Лучшая актерская игра" официально подтвердила, что роль главной героини Люсии исполнила актриса Манни Л. Перес.
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Вслед за GTA 6 по количеству номинаций идут проекты Control Resonant и Resident Evil Requiem - оба получили по 6 упоминаний.
Среди издателей по общему количеству номинаций лидирует Nintendo, игры которой представлены в 12 категориях.
Игра года (Game of the Year):
Лучшая игровая режиссура (Best Game Direction):
Лучший нарратив (Best Narrative):
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Лучшее художественное направление (Best Art Direction):
Лучший саундтрек и музыка (Best Score and Music):
Лучший аудиодизайн (Best Audio Design):
Лучшая актерская игра (Best Performance):
Наиболее ожидаемая игра (Most Anticipated Game) :
Лучшая адаптация (Best Adaptation):
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Церемония вручения наград The Game Awards 2026 пройдет 10 декабря в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
Отдать свой голос за любимые проекты фанаты могут на официальном сайте премии до вечера 9 декабря.
Примечательно, что, несмотря на восемь номинаций, GTA 6 не смогла побить прошлогодний рекорд игры Clair Obscur: Expedition 33, которая на церемонии 2025 года собрала 13 номинаций в 11 категориях и забрала девять статуэток.