В ГСЧС предупредили о ветре до 28 м/с 17 января: где именно
Фото: синоптики предупредили об опасности из-за ветра (Getty Images)
Погода в Украине 17 января будет ветреной. Ожидаются порывы до 28 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).
При этом во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.