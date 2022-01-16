У ДСНС попередили про вітер до 28 м/с 17 січня: де саме
Фото: синоптики попередили про небезпеку через вітер (Getty Images)
Погода в Україні 17 січня буде вітряною. Очікуються пориви до 28 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що 17 січня вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
При цьому у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (II рівень небезпеки, Помаранчевий).
Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.