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У ДСНС попередили про вітер до 28 м/с 17 січня: де саме

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Україна, Неділя 16 січня 2022 14:42
У ДСНС попередили про вітер до 28 м/с 17 січня: де саме Фото: синоптики попередили про небезпеку через вітер (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Погода в Україні 17 січня буде вітряною. Очікуються пориви до 28 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 17 січня вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

При цьому у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.

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