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В ГСЧС заявили о неизменности сигналов при чрезвычайных ситуациях

Фото: в ГСЧС заявили о неизменности сигналов при чрезвычайных ситуациях (wikipedia.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине не изменяли сигналы оповещения населения про угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ведомстве подчеркивают, что в Украине в случае возникновения чрезвычайной ситуации оповещение совершается на основании постановления Кабмина от 2017 года, а именно:

Для привлечения внимания передается предупредительный сигнал "Внимание всем", который подразумевает: отрывочное звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет 3-5 минут.

После предупреждающего сигнала осуществляется трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации с сопровождением информации на жестовом языке, субтитрованием и аудиокомментированием.

Напомним, вчера, 22 августа, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что несколько территориальных громад Украины ввели разные сигналы тревоги, сообщающие о различных видах опасности.

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УкраинаГСЧСвоздушная тревога