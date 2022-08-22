В ГСЧС заявили о неизменности сигналов при чрезвычайных ситуациях

В Украине не изменяли сигналы оповещения населения про угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В ведомстве подчеркивают, что в Украине в случае возникновения чрезвычайной ситуации оповещение совершается на основании постановления Кабмина от 2017 года, а именно:
Для привлечения внимания передается предупредительный сигнал "Внимание всем", который подразумевает: отрывочное звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала составляет 3-5 минут.
После предупреждающего сигнала осуществляется трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации с сопровождением информации на жестовом языке, субтитрованием и аудиокомментированием.
Напомним, вчера, 22 августа, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что несколько территориальных громад Украины ввели разные сигналы тревоги, сообщающие о различных видах опасности.
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