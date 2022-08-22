У ДСНС заявили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях

У відомстві підкреслюють, що в Україні у разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення здійснюється на підставі постанови Кабміну від 2017 року, а саме:

Для залучення уваги передається попереджувальний сигнал "Увага всім", який має на увазі: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема в запису мережами радіомовлення і через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин.

Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з супроводом інформації жестовою мовою, субтитруванням та аудіокоментуванням.