У ДСНС заявили про незмінність сигналів при надзвичайних ситуаціях

В Україні не змінювали сигнали оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
У відомстві підкреслюють, що в Україні у разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення здійснюється на підставі постанови Кабміну від 2017 року, а саме:
Для залучення уваги передається попереджувальний сигнал "Увага всім", який має на увазі: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема в запису мережами радіомовлення і через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин.
Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з супроводом інформації жестовою мовою, субтитруванням та аудіокоментуванням.
Нагадаємо, вчора, 22 серпня, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що кілька територіальних громад України ввели різні сигнали тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки.
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