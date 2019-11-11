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В ГСЧС уточнили число жертв из-за ДТП в Киевской области

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 08:10
В ГСЧС уточнили число жертв из-за ДТП в Киевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди погибших двое детей, которым было по 12 лет

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнила число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области, погибли четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди погибших двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате ДТП пострадали четверо людей.

"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших в результате ДТП в Киевской области.

Отметим, также в Киеве в Дарницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Кроме того, еще раньше в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы.

В Киеве произошло ДТП с участием такси, есть погибший В Киевской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы
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