У ДСНС уточнили кількість жертв через ДТП у Київській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Серед загиблих двоє дітей, яким було по 12 років

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила кількість жертв в результаті дорожно-транспортної пригоди (ДТП) у Київській області, загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що серед загиблих двоє дітей, яким було по 12 років. Крім того, в результаті ДТП постраждали четверо людей.

"10 листопада близько 16:15 у с. Здвижівка Бородянського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 4 особи з них 2 дітей (2007 р.н.) та 4 особи госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про трьох загиблих в результаті ДТП у Київській області.

Зазначимо, також в Києві в Дарницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина.

Крім того, ще раніше в Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще одна отримала травми.