У ДСНС повідомили про ситуацію у Смілі

Фото: Микола Чечоткін (dsns.gov.ua)

Чечоткін зазначив, що летальних випадків серед населення, пов'язаних із переохолодженням не зафіксовано

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін повідомив про ситуацію у Смілі (Черкаська область), у якій наразі немає опалення. Про це він заявив у ході засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Чечоткіна, летальних випадків серед населення пов'язаних із переохолодженням не зафіксовано.

"За інформацією медичних закладів Сміли, летальних випадків серед населення пов'язаних із переохолодженням не зафіксовано. На цей час для захисту населення та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій переведено на автономне опалення одну лікарню із стаціонарів 3 лікарень, де відсутнє опалення, силами ДСНС перевезено 15 хворих до інших медзакладів, в палатах, де залишаються 211 хворих, організовано обігрів за допомогою електричних приладів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко відреагував на відсутність опалення в Смілі. Зокрема, глава держави вимагає протягом декількох годин відновити опалення у місті.

Зазначимо, 13 листопада за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження.