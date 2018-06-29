В ГСЧС сообщили о последствиях непогоды в Украине

В частности, в г. Рубежное повалено свыше 100 деревьев

Из-за непогоды в Украине в отдельных областях повреждены и подтоплены дома, повалены деревья и повреждены объекты социальной сферы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в частности из-за непогоды г. Рубежное (Луганская область) в результате интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-пятиэтажных и 6-девятиэтажных) и повалено свыше 100 деревьев.

Кроме того, в 5 районах Ивано-Франковской области (Калушском, Городенковском, Тлумачском, Снятовском и Долинском) вследствие интенсивных осадков в виде дождя было подтоплено 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социальной сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта в 7 областях.