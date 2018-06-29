К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта в 7 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Полтавской (58 н.п.), Луганской (51 н.п.), Черновицкой (45 н.п.), Тернопольской (20 н.п.), Днепропетровской (17 н.п.), Кировоградской (11 н.п.) и Запорожской (2 н.п.) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град.