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Из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта в 7 областях

НовостиОбщество    29.06.2018 - 08:10
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта в 7 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Полтавской (58 н.п.), Луганской (51 н.п.), Черновицкой (45 н.п.), Тернопольской (20 н.п.), Днепропетровской (17 н.п.), Кировоградской (11 н.п.) и Запорожской (2 н.п.) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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