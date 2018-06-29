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Інтерв'ю

У ДСНС повідомили про наслідки негоди в Україні

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 09:41
Ілюстративне фото (скріншот youtube.com/роман роман)
Ілюстративне фото (скріншот youtube.com/роман роман)

Зокрема, у  м. Рубіжне повалено понад 100 дерев

Через негоду в Україні в окремих областях пошкоджені та підтоплені будинки, повалені дерева та пошкоджені об’єкти соціальної сфери. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, закрема через негоду м. Рубіжне (Луганська область) внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру пошкоджено покрівлі 11 житлових будинків (5-п’ятиповерхових  та  6-дев’ятиповерхових) та повалено понад 100 дерев. 

Крім того, у 5 районах Івано-Франківської області (Калуському, Городенківському, Тлумацькому, Снятівському та Долинському) внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу було підтоплено 79 приватних житлових будинків (рівень води 5-10 см) та 9 об’єктів соціально-виробничої сфери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях. 

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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