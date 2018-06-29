У ДСНС повідомили про наслідки негоди в Україні

Зокрема, у м. Рубіжне повалено понад 100 дерев

Через негоду в Україні в окремих областях пошкоджені та підтоплені будинки, повалені дерева та пошкоджені об’єкти соціальної сфери. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, закрема через негоду м. Рубіжне (Луганська область) внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру пошкоджено покрівлі 11 житлових будинків (5-п’ятиповерхових та 6-дев’ятиповерхових) та повалено понад 100 дерев.

Крім того, у 5 районах Івано-Франківської області (Калуському, Городенківському, Тлумацькому, Снятівському та Долинському) внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу було підтоплено 79 приватних житлових будинків (рівень води 5-10 см) та 9 об’єктів соціально-виробничої сфери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях.