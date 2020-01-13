В ГСЧС сообщили о числе пострадавших в результате прорыва трубы возле Ocean Plaza

В результате прорыва трубы с горячей водой возле Ocean Plaza пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, спасатели вынесли из здания потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы.

Кроме того, спасатели эвакуировали из маршрутного такси четыре пассажира, а также трех граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения пять человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал дежурный подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в городе Киеве. Также на месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Напомним, вечером 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта по улице Антоновича частично ограничено.

Кроме того, 5 ноября 2019 года в центре Киева на улице Шота Руставели произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате прорыва на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль.