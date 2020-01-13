У ДСНС повідомили про кількість постраждалих в результаті прориву труби біля Ocean Plaza

В результаті прорив труби з гарячою водою біля Ocean Plaza постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, рятувальники винесли з будівлі потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Її передали працівникам медичної служби.

Крім того, рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з рядом стоїть тролейбуса, який опинився в парової завіси.

"Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ять чоловік", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхав черговий підрозділ 27-ї державної пожарноспасательной частини Головного управління ДСНС України в місті Києві. Також на місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Києві біля торгового центру "Ocean Plaza" прорвало тепломережу в результаті чого сталося підмивання асфальту. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води. Рух транспорту по вулиці Антоновича частково обмежено.

Крім того, 5 листопада 2019 року в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив труби з гарячою водою. В результаті прориву на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль.