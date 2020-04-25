В ГСЧС рассказали о состоянии пожаров в Киевской и Житомирской областях

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Ликвидация пожаров все еще продолжается

В Киевской и Житомирской области все еще продолжается ликвидация пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Житомирской области спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах, а также на территории Пояскивского лесничества.

В Киевской области основные усилия направлены на локализацию 2 очагов пожара в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка, где наблюдается тление пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

Напомним, ранее сообщалось, что один из трех очагов пожара в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали. Спасателям удалось локализовать пожар возле села Рассоха.

Также РБК-Украина писало, что 24 апреля в Житомирской области локализовали пожары в лесных массивах, однако спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила.

Кроме того сообщалось, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области.