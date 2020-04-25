У ДСНС розповіли про стан пожеж у Київській і Житомирській області

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Ліквідація пожеж все ще триває

У Київській і Житомирській області все ще триває ліквідація пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Житомирській області рятувальники надають допомогу працівникам лісових господарств до гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пнів і деревини в Виступовицькому і Словечанському лісництвах, а також на території Поясківського лісництва.

В Київській області основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків пожежі в с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини та торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем. Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з трьох осередків пожежі в Чорнобильській зоні відчуження локалізували. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу біля села Россоха.

Також РБК-Україна писало, що 24 квітня в Житомирській області локалізували пожежі в лісових масивах, проте рятувальники продовжують гасіння окремих вогнищ трав'яного настилу.

Крім того повідомлялося, що продукти горіння від лісових пожеж у Чорнобильській зоні переміщуються з атмосферним повітрям у напрямку західних районів Київської області.