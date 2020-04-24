В ГСЧС рассказали о состоянии пожаров в Чернобыльской зоне

Один из трех очагов пожара в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, спасателям удалось локализовать пожар рядом с населенным пунктом Рассоха на территории Дитяткивского лесничества.

"Сейчас основные усилия направлены на локализацию 2-х очагов тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка", - сообщили в ГСЧС.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области, в результате пожаров в зоне отчуждения, находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, добавили в ГСЧС.

Отметим, что сегодня воздух в Киеве снова оказался самым грязным в мире. По состоянию на 10 утра, индекс загрязнения в столице Украины составлял 155. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Вчера сообщалось, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области. Задымленность в регионе в целом и в столице в частности также объясняется пожарами в Житомирской области.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро в Житомирской области локализовали пожары в лесных массивах, однако спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила.