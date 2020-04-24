У ДСНС розповіли про стан пожеж у Чорнобильській зоні

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу біля села Розсоха

Один із трьох осередків пожежі у Чорнобильській зоні відчуження локалізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, рятувальники локалізували пожежу поблизу населеного пункту Розсоха на території Дитятківського лісництва.

"Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію 2-х осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем у с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка", - повідомили у ДСНС.

Радіаційний фон у Києві та Київській області внаслідок пожеж у зоні відчуження знаходиться у межах норми та не перевищує природних фонових значень, додали у ДСНС.

Зазначимо, що сьогодні повітря у Києві знову виявилося найбруднішим у світі. Станом на 10 ранку, індекс забруднення у столиці України складав 155. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Учора повідомлялося, що продукти горіння від лісових пожеж у Чорнобильській зоні переміщуються з атмосферним повітрям в напрямку західних районів Київської області. Задимленість у регіоні загалом та у столиці зокрема також пояснюється пожежами у Житомирській області.

РБК-Україна писало, що станом на ранок у Житомирській області локалізували пожежі у лісових масивах, однак рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу.