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В ГСЧС рассказали, сколько времени потребуется для разминирования Украины

Фото: на разминирование Украины потребуется 10 лет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На разминирование территории Украины после войны против России по приблизительным расчетам понадобиться по меньшей мере 10 лет.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Это оптимистические подсчеты, потому что мы не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием страны после Первой и Второй мировых войн", - заявил он.

По словам спикера ГСЧС, уже разминировано более 62 тысяч гектаров территории страны. При этом обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова предоставить помощь в разминировании побережья Украины.

Кроме того, западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.

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ДонбассГСЧСВойна России против Украины