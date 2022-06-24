В ГСЧС рассказали, сколько времени потребуется для разминирования Украины

На разминирование территории Украины после войны против России по приблизительным расчетам понадобиться по меньшей мере 10 лет.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

"Это оптимистические подсчеты, потому что мы не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием страны после Первой и Второй мировых войн", - заявил он.

По словам спикера ГСЧС, уже разминировано более 62 тысяч гектаров территории страны. При этом обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб.