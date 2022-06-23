Британия готова помочь разминировать побережье Украины, - Джонсон

Великобритания готова предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью британского премьера Бориса Джонсона для Reuters .

По его словам, вопросы разблокировки "зернового коридора" решаются на международном уровне.

"Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Джонсон.

При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, он положительно ответил на вопрос о помощи в разминирование.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - добавил Джонсон.

Отметим, операция по разминированию Черного моря может стать самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Предполагается, что работы займут несколько месяцев.