RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ДСНС розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування України

Фото: на розмінування України буде потрібно 10 років (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На розмінування території України після війни проти Росії за приблизними розрахунками знадобитися щонайменше 10 років.

Про це заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

"Це оптимістичні підрахунки, тому що ми не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням країни після Першої та Другої світових воєн", - заявив він.

За словами речника ДСНС, вже розміновано понад 62 тисячі гектарів території країни. При цьому знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.

Раніше повідомлялося, що Великобританія готова надати допомогу в розмінуванні узбережжя України.

Крім того, західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДСНСВійна Росії проти України