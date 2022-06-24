У ДСНС розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування України

На розмінування території України після війни проти Росії за приблизними розрахунками знадобитися щонайменше 10 років.

Про це заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook .

"Це оптимістичні підрахунки, тому що ми не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням країни після Першої та Другої світових воєн", - заявив він.

За словами речника ДСНС, вже розміновано понад 62 тисячі гектарів території країни. При цьому знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.