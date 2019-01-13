У ДСНС розповіли про хід ліквідації пожежі на заводі в Калуші

Фото: пожежа в Калуші (facebook.com/mvs.gov.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав, ліквідація триває

Ліквідація пожежі на заводі "Карпатнафтохім" в Калуші Івано-Франківської області триває. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в області (ДСНС).

В даний час до гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС в області.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Крім того, наголошується, що постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пирогаз (паливо, містить у собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, зате перекрили подачу газу. Мерія Калуша зазначила, що загрози жителям міста немає.

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші.

50 поліцейських забезпечують охорону громадського порядку на заводі та не допускають наближення людей і транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, поліції слідчі і групи реагування патрульної поліції.