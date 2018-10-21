ГСЧС рассказала о ходе ликвидации последствий взрывов под Ичней

Фото: разминирование после взрывов в Ичне (dsns.gov.ua)

По состоянию на 21 октября взрывов под Ичней не наблюдается

Под Ичней Черниговской области по состоянию на 21 октября на территории военных арсеналов взрывов не наблюдается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 21 октября на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Также сообщается, что согласно утвержденному плану пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку прилегающей территории. В район чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 552 человека и 129 ед. техники.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция продолжает патрулировать 15 населенных пунктов в районе взрывов в Черниговской области.

Также на этой неделе ГСЧС сообщала, что после взрывов под Ичней изъяли почти 2,3 тыс. взрывоопасных предметов.

Взрывы под Ичней начались ночью 9 октября и продолжались несколько дней. Возможной причиной инцидента в СБУ называют диверсию. Министр обороны Степан Полторак уверен, что взрывы на арсенале были спланированной атакой.