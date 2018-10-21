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ДСНС розповіла про хід ліквідації наслідків вибухів під Ічнею

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 10:14
Фото: розмінування після вибухів у Ічні (dsns.gov.ua)
Фото: розмінування після вибухів у Ічні (dsns.gov.ua)

Станом на 21 жовтня вибухів під Ічнею не спостерігається

Під Ічнею Чернігівської області станом на 21 жовтня на території військових арсеналів вибухів не спостерігається. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 08:00 21 жовтня на території арсеналу Міноборони випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Також повідомляється, що згідно з затвердженим планом піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують очищення прилеглої території. До району надзвичайної ситуації залучено сили та засоби загальною чисельністю 552 особи і 129 од. техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція продовжує патрулювати 15 населених пунктів в районі вибухів в Чернігівській області.

Також цього тижня ДСНС повідомляла, що після вибухів під Ічнею вилучили майже 2,3 тис. вибухонебезпечних предметів.

Вибухи під Ічнею почалися вночі 9 жовтня і тривали кілька днів. Можливою причиною інциденту в СБУ називають диверсію. Міністр оборони Степан Полторак впевнений, що вибухи на арсеналі були спланованою атакою.

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