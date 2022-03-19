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В ГСЧС призвали украинцев не сжигать сухостой и мусор: "не будьте как орки"

Фото: украинцев призвали не сжигать траву и мусор (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к украинцам. Граждан призвали не сжигать сухую траву и мусор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Так совпало, что война на нашу землю пришла именно в то время, когда граждане начинают хозяйственные работы и отчаянно ведут борьбу с мусором и остатками растительности. К сожалению, мы не можем резко удвоить количество спасателей, часть которых вместо ликвидации последствий военных действий и спасения людей будет вынуждена выезжать на вызовы о пожаре кустарников", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели напомнили, что во время сжигания травы люди уничтожают зеленые насаждения. Украинцев призвали не разводить огонь на открытой местности, а также сообщать в правоохранительные органы о поджигателях.

"Не будьте подобны оркам - не жгите траву и мусор... будьте людьми и настоящими патриотами своей Украины и помните, что сейчас любое действие либо приближает, либо отдаляет нашу общую победу!" - добавили в ГСЧС.

Напомним, украинцев предупредили об опасности минирования жилых кварталов во временно оккупированных территориях.

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