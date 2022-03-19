В ДСНС закликали українців не спалювати суху траву та сміття: "не будьте як орки"

"Так співпало, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рятувальники нагадали, що під час спалювання трави люди знищують зелені насадження. Українців закликали не підпалювати вогонь на відкритій місцевості, а також повідомляти в правоохоронні органи про паліїв.

"Не будьте подібними до орків - не паліть траву і сміття... будьте людьми і справжніми патріотами своєї України і пам'ятайте, що зараз будь-яка дія або наближає, або віддаляє нашу спільну перемогу!" - додали в ДСНС.