В ГСЧС предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также осложнение погодных условий, а именно туман, прогнозируется завтра в Киеве и Киевской области. В столице видимость также ухудшится до 200-500 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 9 ноября, из-за сильного тумана видимость ухудшится до 500 метров. Прогнозировалось, что туман сохранится до 12 часов дня.

Также синоптики прогнозировали, что в субботу, 9 ноября, в Украине будет сильный туман. Непогода ожидалась в южных, восточных и западных областях. В связи с туманом видимость ухудшится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве на выходных, 9-10 ноября, ожидается теплая погода.