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В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Новости » Общество     02.11.2019 - 08:36
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Прогнозируется сильный ветер

В субботу, 2 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, местами возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня днем на Правобережье, а также в Киеве и Киевской области стоит ожидать сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что на выходных 2-3 ноября в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Почти на всей территории страны возможен сильный, до штормовых значений, ветер южного направления. Ветер не прогнозируется лишь в восточных областях.

Кроме того, в Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение в субботу, 2 ноября. Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях. Порывы ветра достигнут 20 м/сек.

Добавим, на следующей неделе, по прогнозу Наталки Диденко, в Украине возможно потепление до +20 градусов. Температура воздуха возрастет в южных и западных областях.

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