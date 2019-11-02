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У ДСНС попередили про погіршення погодних умов в Україні

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 08:36
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов в Україні
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Прогнозується сильний вітер

У суботу, 2 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов, місцями можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні вдень на Правобережжі, а також у Києві та Київській області варто очікувати сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що на вихідних 2-3 листопада в Україні очікуються сильні пориви вітру. Майже на всій території країни можливий сильний, до штормових значень, вітер південного напрямку. Вітер не прогнозується лише у східних областях.

Крім того, в Гідрометцентрі оголосили штормове попередження у суботу, 2 листопада. Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській та частково Черкаській областях. Пориви вітру сягнуть 20 м/с.

Додамо, наступного тижня, за прогнозом Наталки Діденко, в Україні можливе потепління до +20 градусів. Температура повітря зросте у південних та західних областях.

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