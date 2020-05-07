В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках местами до 2 метров

Из-за обильных дождей уровень воды в водоемах 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что подъем уровней ожидается в связи с дождевыми паводками.

"На участке Днестра Раздел-Журавное, его притоках р. Стрвяж (пост Луки), р. Ворона (пост Тысменица), на р. Вишня (бассейн Сяна) на 1,0-1,5 м; на участке Днестра Галич-Залещики на 1,6-2,1 м", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что местами вероятен выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская обл.)

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но самый сильный удар возьмет на себя запад - там пройдут мощные ливни.

Также РБК-Украина писало, что на западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Есть вероятность схода лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов в горы.

Сегодня утром погода в Карпатах значительно ухудшилась, там выпало 15 см снега.