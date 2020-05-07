У ДСНС попередили про підвищення рівня води у річках подекуди до 2 метрів

Через рясні дощі рівень води у водоймах 8 та 9 травня може піднятися подекуди до 2 метрів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що підйом рівнів очікується у зв’язку з добіганням води дощового паводку.

"На ділянці Дністра Розділ-Журавне, його притоках р. Стрв'яж (пост Луки), р. Ворона (пост Тисмениця), на р. Вишня (басейн Сяну) на 1,0-1,5 м; на ділянці Дністра Галич-Заліщики на 1,6-2,1 м", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що місцями ймовірний вихід води на заплаву та подальше її затоплення на р. Ворона бiля м.Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.)

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - там пройшли потужні зливи.

Також РБК-Україна писало, що на заході країни оголосили штормове попередження через значних снігопадів в Карпатах. Є ймовірність сходження лавин, у зв'язку з чим радять утриматися від походів на високогір'я.

Сьогодні вранці погода в Карпатах значно погіршилась, там випало 15 см снігу.