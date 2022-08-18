Украинцев предупредили о грозах и шквалах: где ожидать непогоду

В Украине завтра, 19 августа, ожидаются грозы, местами град и шквалы в восточных и юго-восточных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"19 августа в восточных и юго-восточных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о последствиях сильного ливня в Одессе 17 августа, которая обернулась для города катастрофой. Стоит отметить, что это второй раз, когда город страдает из-за стихии. 16 августа в Одессе прошел сильный ливень, в результате которого были затоплены целые улицы и подтоплены дома.

Также украинцев предупреждали, что сегодня, 18 августа, в южных, центральных и восточных будут отмечаться дожди, а в северных и западных возможна гроза.

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