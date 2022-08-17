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Дожди, град и шквалы по всей Украине: прогноз погоды на завтра

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Среда 17 августа 2022 13:34
Дожди, град и шквалы по всей Украине: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 18 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 августа, в южных, центральных и восточных будут отмечаться дожди. В северных и западных возможна гроза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"В южных, центральных и восточных областях умеренные кратковременные дожди с грозами, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В северных, днем и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза", - пишет пресс-служба гидрометеорологического центра.

Температура ночью будет достигать 14-19 градусов, а на юге - до 21 градуса. В юго-восточной части и на Закарпатье - 27-32 градуса.

Дожди, град и шквалы по всей Украине: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 18 августа (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о последствиях сильного ливня в Одессе, обернувшейся для города катастрофой.

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