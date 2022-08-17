ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Затоплены улицы и остановлен транспорт: Одессу снова накрыл ливень

Новина українською →
Одесса, Среда 17 августа 2022 16:42
Затоплены улицы и остановлен транспорт: Одессу снова накрыл ливень Фото: Одессу снова накрыл ливень, в городе затоплены улицы и остановлен транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе 17 августа прошел сильный ливень, следствием которого стали подтопленные улицы и частично парализованный общественный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думську".

В городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Коммунальщики снимают решетку ливневой канализации, чтобы ускорить схождение воды.

Из-за подтопления проспект Небесной Сотни был перекрыт, однако сейчас двигаться по нему можно. Также возобновлено движение трамваев № 5 и № 28.

До сих пор невозможно двигаться по Газовому переулку, улице Ильфа и Петрова. На этих участках улиц стоят автомобили, чьи двигатели залило водой.

Напомним, что вчера Одессу также накрывал сильный ливень, вследствие которой были подтоплены улицы и дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам