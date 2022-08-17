Затоплены улицы и остановлен транспорт: Одессу снова накрыл ливень
В Одессе 17 августа прошел сильный ливень, следствием которого стали подтопленные улицы и частично парализованный общественный транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думську".
В городе продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Коммунальщики снимают решетку ливневой канализации, чтобы ускорить схождение воды.
Из-за подтопления проспект Небесной Сотни был перекрыт, однако сейчас двигаться по нему можно. Также возобновлено движение трамваев № 5 и № 28.
До сих пор невозможно двигаться по Газовому переулку, улице Ильфа и Петрова. На этих участках улиц стоят автомобили, чьи двигатели залило водой.
Напомним, что вчера Одессу также накрывал сильный ливень, вследствие которой были подтоплены улицы и дома.
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