Одессу затопило из-за сильного ливня: фото и видео последствий

В Одессе 16 августа прошел сильный ливень, в результате которого были затоплены целые улицы и подтоплены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, из-за которого затопило низинные участки Одессы.

Жители дома №7 по улице Одария жалуются, что их постоянно затапливает, как начинается дождь. Они должны регулярно поднимать мебель и технику на стулья.

Остается затопленной улица церковная, на которой несколько машин не могут "вырваться из водяного плена". Также заблокированной остается улица Черноморского Казачества.