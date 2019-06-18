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ДСНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 13:28
ДСНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У Києві в період з 18 по 23 червня надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні сьогодні, 18 червня, буде сприяти підвищеного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Зокрема повідомляється, що з 18 по 23 травня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Києві в період з 18 по 23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Зазначимо, сьогодні, 18 червня в Україні погода дощовою і з грозами в західних і деяких центральних і південних областях температура повітря вдень підніметься до +32 градусів. У Києві 18 червня буде спекотним і без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 червня в Україні буде спекотно, лише в деяких областях очікуються короткочасні дощі. Температура повітря протягом дня складе +28 +33 градусів, у західних областях +26 +29.

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що найближчого тижня в Україні збережеться спека з денною температурою вище 30 градусів.

Також за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в червні в Києві вже зафіксовано кілька температурних рекордів.

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