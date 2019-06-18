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Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Новости » Общество    18.06.2019 - 08:00
Сегодня Украину накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сухо и малооблачно, днем до +30

Погода в Украине 18 июня будет дождливой и с грозами в западных, некоторых центральных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны преимущественно солнечно и без осадков, температура воздуха днем от +28 до +31, ночью от +15 до +18. В центральных регионах возможны осадки в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +31, ночью от +16 до +19. На юге дожди пройдут лишь в Одесской области, температура воздуха днем до +32, ночью до +20. В Крыму без осадков, температура днем от +28 до +30, ночью от +17 до +19.

На западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем поднимется до +29, ночью возможно понижение до +15. В северных областях без осадков, температура днем от +27 до +29, ночью до +19 градусов.

погода

Погода в Киеве на сегодня

В столице 18 июня будет жарким и без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30, ночью от +18 до +20. Ветер северо-західний3-8 м/сек.

погода

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