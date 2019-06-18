Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В столице будет сухо и знойно, температура +30

Погода в Украине завтра, 19 июня, будет жаркой, в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, завтра в Украине будет жарко. Кратковременные дожди ожидаются на западе, на востоке, а также Полтавской области. Есть вероятность дождей и в Одесской области, на остальной территории страны осадков не ожидается.

"Не забывайте об осторожном обращении с огнем, не бросайте куда попало окурки, уже не говорю о разжигании костров и сжигания мусора - это может быть просто преступлением", - отметила Диденко.

Температура воздуха в течении дня +28 +33 градусов, в западных областях +26 +29.

В Киеве будет сухо и знойно. Температура воздуха +30.

"По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала на западе, затем севере, центре и уж с 26-27 июня станет легче и на юге и востоке. А пока не отворачиваемся от небольших рекламных буклетов в переходах, ими можно хорошо махать на себя от жары", - заявила синоптик.

Отметим, сегодня 18 июня в Украине погода дождливой и с грозами в западных, некоторых центральных и южных областях, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. В Киеве 18 июня будет жарким и без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30.