ГСЧС перед Рождеством перешла на усиленный режим

Фото: украинские спасатели (mvs.gov.ua)

До 8 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переходят на усиленный режим на период празднования Рождества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что в каждой области уточнили места проведения массовых празднований, усилен мониторинг пожарной безопасности, а также проводится профилактика на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сообщается, что до 8 января включительно организовано взаимодействие спасателей с местными властями, полицией и другими органами, которые задействованы в мероприятиях.

Отдельно спасатели подчеркнули, что усиленный мониторинг будет проводиться в культовых сооружениях (церквях). Всего до 8 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей.

Напомним, ранее спасатели сообщили, что в украинских Карпатах сегодня, 6 января 2019 года, ожидается значительная лавинная опасность.

Отметим, по данным Гидрометцентра, в Украине в некоторых областях ожидается снег, температура опустится до -13.