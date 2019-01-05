Завтра почти во всех областях Украины ожидается снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Днем почти во всех областях ожидается небольшой, в восточных областях умеренный снег

В Украине завтра, 6 января, в некоторых областях страны ожидается снег, температура до -13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской области и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем почти во всех областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью от -4 до -9, в восточной части Украины до - 12, днем от -2 до -7, на крайнем юге страны около 0; в Карпатах на протяжении суток от -8 до -13.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, из-за осложнения погодных условий в Украине в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 13 населенных пунктов в трех областях. Так, в результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов. В Черниговской области остаются обесточенными 5 населенных пунктов, в Запорожской - 4 и Луганской - 4.